Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa: “Adriana Volpe vomitava in bagno”

Un retroscena che fa discutere quello raccontato da Fernanda Lessa, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni raccontate dalla brasiliana riguardano un’altra ex concorrente di questa edizione del Gf Vip, Adriana Volpe, che ha abbandonato il reality anzitempo per l’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, malato di cancro e morto poi per Coronavirus.

Fernanda Lessa, in un’intervista pubblicata su Chi, ha raccontato alcuni retroscena inediti sugli ultimi giorni di permanenza nella casa da parte dell’ex conduttrice de I fatti vostri: “L’ho sentita poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta”. Immagini che ovviamente le telecamere non hanno mostrato, e che vengono raccontate ora da una delle ex inquiline del Grande Fratello Vip. Un peso “letale” per Adriana Volpe rappresentato dalla malattia del suocero, tanto da spingerla a lasciare il gioco di Canale 5.

Nel corso dell’intervista Fernanda Lessa ha parlato anche di Antonella Elia: “Non conosce vie di mezzo, o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui”.

