Grande Fratello Vip 2022: “Luciano Punzo ha fatto sesso con Patrizia Rossetti”

La rivelazione shock è stata fatta da Edoardo Donnamaria: “Mi sa che stanotte Luciano ha scopato”, ha dichiarato il concorrente del GF Vip 2022 in confessionale. Edoardo ha fatto esplicitamente riferimento a Luciano Punzo che parrebbe aver fatto sesso con Patrizia Rossetti. Dai due non è ancora arrivata alcuna dichiarazione circa la veridicità o meno dei fatti.

Luciano Punzo e Patrizia Rossetti non sono i soli a essersi lasciati andare a effusioni hot sotto le lenzuola nel corso del GF Vip 2022. Prima di loro, infatti, è accaduto anche ad altri concorrenti. I primi a essere incastrati dalle telecamere, sono stati Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Poi è stata la volta di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, proprio colui che ha lanciato lo scoop di quanto accaduto tra Luciano e Patrizia.

Il volto di Forum sembra sicuro al cento per cento di quanto ha affermato. Per sapere se è vero, non resta che seguire la puntata di questa sera, lunedì 28 novembre, nel corso della quale Alfonso Signorini farà di tutto per far “cantare” i diretti interessati.