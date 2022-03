Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla finale di oggi, 14 marzo

Questa sera, lunedì 14 marzo 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 marzo.

Anticipazioni

Stasera, come detto, andrà in onda l’ultimo atto di questa lunghissima edizione. I concorrenti ancora in gara che si giocheranno la vittoria finale sono: Barù, Davide Silvestri, Delia Duran, Lulù Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Giucas Casella. La puntata avrà inizio con un televoto molto importante. Giucas Casella e Jessica Hailé Selassié, infatti, sono gli unici concorrenti che ancora non hanno avuto accesso alla finale. Così, sono finiti in nomination l’uno contro l’altra. Stasera, Alfonso Signorini comunicherà il verdetto del televoto. Uno di loro diventerà il quinto finalista del Grande Fratello Vip, l’altro verrà eliminato e assisterà alla finale direttamente dallo studio. Le anticipazioni ufficiali del Grande Fratello Vip, annunciano una finale ricca di emozioni e spettacolo. I concorrenti potranno riabbracciare i loro familiari. Tra le sorprese è previsto l’incontro di Davide Silvestri con i suoi genitori. Il padre Andrea aveva già avuto modo di presenziare a una delle scorse puntate. Inoltre, Delia Duran avrà modo di riabbracciare l’amatissima mamma, che le aveva già mandato un videomessaggio. Giucas Casella, infine, rivedrà il figlio James, che è stato costantemente nei suoi pensieri nel corso di questi 183 giorni. Non mancheranno, poi, momenti dedicati allo spettacolo. Jessica e Lulù Hailé Selassié verranno raggiunte dalla sorella Clarissa e intoneranno la cover di uno dei successi di Selena Gomez. Anche le concorrenti già eliminate dalla casa del Grande Fratello Vip, regaleranno agli spettatori un piccolo show. Si esibiranno, infatti, sulle note di Lady Marmalade.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.