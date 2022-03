Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 10 marzo

Questa sera, giovedì 10 marzo 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 marzo.

Anticipazioni

Questa in onda oggi è la semifinale di questa sesta edizione del Gf Vip, che volge ormai al termine. La finale infatti è in programma per lunedì, 14 marzo 2022. Due i concorrenti che attualmente sono al televoto: Barù e Manila Nazzaro. Il pubblico da casa dovrà decidere le loro sorti tramite il televoto. Al termine della puntata di oggi, 10 marzo, scopriremo i nomi di tutti i finalisti del Grande Fratello 2022. Nel corso di questa semifinale potrebbero esserci altri televoti flash e quindi nuove eliminazioni. Proprio ad un passo dalla finalissima.

In studio inoltre è attesa Soleil Sorge, eliminata dopo un televoto flash lo scorso lunedì. Si tratta di una delle concorrenti più iconiche di questa edizione. Ne ascolteremo il racconto e le emozioni in studio da Alfonso Signorini. L’ex di Uomini e Donne potrà fare un resoconto della propria esperienza e della sua avventura sotto i riflettori del reality show. Ci saranno nuovi scontri con Alex Belli o altri “vipponi”? Lo scopriremo nel corso della semifinale del Gf Vip 6 di oggi.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.