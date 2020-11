Quando va in onda l’ultima puntata de Gli orologi del diavolo: data e a che ora

Quando va in onda l’ultima puntata della serie tv Gli orologi del diavolo in onda su Rai 1? In tanti, visti i cambi di programmazione, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito. L’ultima puntata della fortunata fiction sarà trasmessa domani, martedì 17 novembre 2020. A che ora? Alle ore 21,25 su Rai 1. Di seguito la programmazione tv delle quattro puntate de Gli orologi del diavolo:

Prima puntata: lunedì 9 novembre 2020 (Episodi 1 e 2)

Seconda puntata: martedì 10 novembre 2020 (Episodi 3 e 4)

Terza puntata: lunedì 16 novembre 2020 (Episodi 5 e 6)

Quarta puntata: martedì 17 novembre 2020 (Episodi 7 e 8)

Gli orologi del diavolo: ci sarà una seconda stagione?

Volete sapere se ci sarà una seconda stagione de Gli orologi del diavolo? Al momento non è dato saperlo. La Rai infatti non ha comunicato nulla in merito. Forse se ne potrà sapere di più nelle prossime settimane.

Streaming, tv e repliche

Dove vedere Gli orologi del diavolo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

