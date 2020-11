Gli orologi del diavolo: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Questa sera, martedì 17 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata (due episodi) de Gli orologi del diavolo, la nuova serie tv con Beppe Fiorello che racconta la storia vera di Gianfranco Franciosi, motorista nautico che si è ritrovato – suo malgrado – invischiato in un traffico di droga internazionale e ha dovuto fare da talpa, collaborando con la Polizia, per diversi anni. Ma cosa succederà stasera, 17 novembre, nella quarta e ultima puntata? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni (trama) terza puntata

Negli episodi dell’ultima puntata de Gli orologi del diavolo, in onda oggi – 17 novembre -, Marco sarà pronto per la nuova operazione: dovrà raggiungere Aurelio in pieno oceano. Scatterà così l’operazione congiunta tra Italia e Spagna per bloccare la nave con quattro tonnellate di droga. Aurelio però, riuscirà a sfuggire alla polizia. Intanto, tornato in Italia Marco dovrà affrontare la morte del padre e accettare la protezione della polizia per evitare la vendetta di Aurelio. Una condizione certo non facile: il protagonista sarà quindi costretto a trasferirsi sotto copertura in altra località. Il cambiamento repentino, però, non farà altro che mettere in crisi nuovamente i legami sentimentali di Merani. Disperato perché Alessia lo ha abbandonato, Marco cadrà nello sconforto. La donna però tornerà e lo salverà dall’incubo della disperazione.

Ci sarà una seconda stagione?

Volete sapere se ci sarà una seconda stagione de Gli orologi del diavolo? Al momento non è dato saperlo. La Rai infatti non ha comunicato nulla in merito. Forse se ne potrà sapere di più nelle prossime settimane.

Gli orologi del diavolo: il cast della serie tv

Abbiamo visto le anticipazioni della quarta e ultima puntata de Gli orologi del diavolo, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori:

Beppe Fiorello: Marco Merani

Alvaro Cervantes: Aurelio Vizcaino

Claudia Pandolfi: Alessia

Nicole Grimaudo: Flavia

Fabrizio Ferracane: Mario

Carlos Librado: Pablo Hernandez

Alicia Borrachero: Carmen Villa

Marco Leonardi: Jacopo Merani

Roberto Nobile: Antonio

Ignasi Vidal: Nerone

Gea Dall’Orto: Joy Merani

Edoardo Pagliai: Mirko

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata de Gli orologi del diavolo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Il Collegio 5, il cast della quarta puntata: alunni, professori e sorveglianti Gli orologi del diavolo 2, la seconda stagione si farà? La situazione Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 17 novembre su Italia 1