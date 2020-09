Chi è Giovanna Gentile, la tentatrice di Temptation Island 2020

Giovanna Gentile è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Tanti come sempre i colpi di scena. Nel villaggio sono cinque le coppie che stanno continuando il loro viaggio nei sentimenti: Serena e Davide, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, oltre alla nuova coppia, formata da Francesca e Salvo, che entra a partire dalla terza puntata. Ma chi è Giovanna Gentile, tentatrice di Temptation Island 2020? Scopriamolo insieme.

Giovanna ha 25 anni e fa la personal trainer in quel di Caserta, sua città natale. Insegna ballo ed è esperta ballerina di reggaeton. Vive insieme ai suoi due adorati cani. Laureata in Scienze Motorie e con un fisico scolpito, è alta 169 cm e le sue misure sono 87x64x94. Molto ghiotta di pasta, ama da morire i suoi cani. Nel corso della terza puntata si è avvicinato al single Salvo, con il quale ha discusso dei problemi di letto nella coppia. Su Instagram la tentatrice single di Temptation Island 2020 è seguita da oltre 10mila persone.

Abbiamo visto chi è la tentatrice single di Temptation Island 2020, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata ogni mercoledì su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

