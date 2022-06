Chi è Gianluca Gori, l’attore che interpreta Drusilla Foer

Chi è Gianluca Gori, l’attore che interpreta Drusilla Foer, la conduttrice del Festival di Sanremo e dei David di Donatello? Drusilla Foer, la conduttrice che ha affiancato Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo 2022 e Carlo Conti ai David, è l’alter ego di Gianluca Gori. L’attore che la impersona e le dà corpo è un fotografo di origine toscana, ha plasmato il personaggio della diva Drusilla non molti anni fa, diventando una star soprattutto sul web. Gori ha così creato un personaggio eclettico, originale e senza peli sulla lingua. Drusilla Foer infatti spopola già da anni soprattutto su Internet: donna ricca e snob, sui social condivide coi fan massime e pensieri di vita. “Se non ci fosse Gianluca Gori io starei in casa tutto il giorno, e non parlerei con nessuno, nemmeno più con la mia domestica Ornella, che si è innamorata di un tanguero argentino ed è fuggita con lui. Così mi trovo sola in casa: ecco perché faccio cinema e televisione”, ha raccontato Drusilla.

Un personaggio, quello messo in scena da Gianluca Gori, che con la sua schiettezza da nobildonna è diventata celebre anche in tv, vedendo spessa invitata in diverse trasmissioni per avere il suo punto di vista tagliente su fatti di attualità e legati al mondo dello spettacolo. Gori ha svelato in un’intervista al Tirreno come è nata Drusilla come personaggio pubblico: “Quando l’ho scoperta, così chiara, così libera, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei”. Il nome di Drusilla Foer, il personaggio interpretato da Gianluca Gori, è ispirato a “una nottata di sesso sfrenato dei miei nonni in America. Erano su un battello che si chiamava Drusilla. Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato. Come me, insomma”, ha raccontato la conduttrice.

Il suo successo è arrivato in modo prorompente durante la pandemia, quando sui social ha iniziato a intrattenere gli utenti durante i mesi duri del lockdown. Di recente, Gianluca Gori ha portato Drusilla Foer in tournée con lo spettacolo teatrale Eleganzissima. Il personaggio viene considerato un’icona di stile e di eleganza, anche grazie alla verve toscana che la contraddistingue. Gori ha costruito con cura il personaggio di Drusilla Foer, tanto che negli ultimi tempi ha partecipato alla pellicola Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek e ad alcune trasmissioni televisive.

Chi è Drusilla Foer: carriera e vita privata

Abbiamo visto chi è Gianluca Gori, ma chi è Drusilla Foer, il suo personaggio che dopo essere approdato sul palco dell’Ariston come conduttrice della terza serata di Sanremo 2022 e poi alle prese con i David di Donatello 2022? Originaria di una famiglia privilegiata di Firenze, ha vissuto per molti anni a New York. Nella Grande Mela si è occupata per molto tempo di un negozio dell’usato, prima di diventare famosa sul web. Da fenomeno di internet a star a tutto tondo il passo è stato breve. Non molti anni fa Drusilla Foer ha partecipato al film Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek, per poi presentarsi al pubblico amante della musica come giudice di Strafactor, speciale che segue X Factor. Dopo queste importanti esperienze, è diventata ospite fissa nel salotto di CR-La Repubblica delle donne. Infine la grande opportunità del Festival di Sanremo 2022, con il quale si è fatta conoscere dal grande pubblico.

Per quanto riguarda la vita privata di Drusilla Foer, sappiamo che è stata sposata con un uomo, “un texano orrendo, che poi ho tradito”, ha raccontato in un’intervista a Libero nel 2017. In seguito si è sposata con il belga Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur, che è morto. Ad oggi dunque è vedova. Molto attiva sui social, la conduttrice interpretata dall’attore Gianluca Gori è seguita su Instagram da circa 750 mila persone.