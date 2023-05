Gialappa Show: cast, quante puntate e streaming

Da domenica 21 maggio 2023 su Tv8 alle ore 21,30 va in onda Gialappa Show, programma che vede il ritorno in tv della Gialappa’s Band (ora rimasta in due, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci) a quattro anni dal loro ultimo lavoro. La loro nuova creatura abbandona il marchio “Mai Dire…” ma non i suoi contenuti, tra sketch comici e filmati che ironizzano sulla tv di oggi e non solo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast

Il cast fisso di Gialappa Show è composto da numerosi attori ed attrici comici. A cominciare dal Mago Forest, conduttore del programma, affiancato da vari improbabili personaggi nel corso delle puntate:

Ubaldo Pantani, che imita Massimo Giletti, Costantino della Gherardesca ed Enrico Papi;

Brenda Lodigiani, che imita, tra gli altri, Orietta Berti;

Alessandro Betti, che interpreta un cuoco particolare;

Antonio Ornano, che interpreta un padre influencer;

Valentina Barbieri, che imita Chiara Ferragni e Francesca Fagnani;

Stefano Rapone, che interpreta un portavoce del centrodestra;

Toni Bonji;

Enrique Balbontin;

Andrea Ceccon;

Marcello Cesena e Simona Garbarino, interpreti di Jean Claude e Madre in una versione di Sensualità a Corte nel mondo di Pechino Express (Cesena propone anche la rubrica “Cucinare guidando”).

La parte musicale è invece a cura dei Neri Per Caso e del Maestro Vittorio Cosma.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Gialappa Show su Tv8? In tutto, le puntate previste del programma sono otto, della durata di circa 90 minuti ciascuna. La prima puntata va in onda domenica 21 maggio 2023; l’ultima il 9 luglio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 21 maggio 2023

Seconda puntata: domenica 28 maggio 2023

Terza puntata: domenica 4 giugno 2023

Quarta puntata: domenica 11 giugno 2023

Quinta puntata: domenica 18 giugno 2023

Sesta puntata: domenica 25 giugno 2023

Settima puntata: domenica 2 luglio 2023

Ottava puntata: domenica 9 luglio 2023

Streaming e tv

Dove vedere Gialappa Show in diretta tv, live streaming e in replica? Il programma va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Tv8. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di Tv8 o su NOW. E le repliche? Il programma va in onda in replica la domenica alle 23,20 (subito dopo la prima tv), sia su Tv8 che su Sky Uno. Su Tv8, inoltre, va in replica il mercoledì a mezzanotte; su Sky Uno il lunedì alle 22,15 ed il venerdì alle 21,15.