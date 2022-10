“Pezzi di me**a”: caos al Gf Vip dopo l’abbandono di Marco Bellavia. E intanto gli sponsor si dissociano

Caos al Gf Vip dopo l’abbandono di Marco Bellavia: gli sponsor si dissociano

L’abbandono della casa del Gf Vip da parte di Marco Bellavia ha gettato la trasmissione nel caos con alcuni degli sponsor del programma che si sono dissociati per quanto accaduto.

L’uscita dell’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip, che aveva esternato più volte il suo malessere psicologico venendo isolato e deriso da gran parte degli altri “vipponi”, ha suscitato un’ondata di indignazione sui social con numerosi utenti che si sono scagliati contro la trasmissione di Canale 5.

E intanto anche uno degli sponsor del programma si è dissociato da quanto accaduto: “Amica Chips – si legge sulla pagina Instagram del marchio – è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola”.

Anche il marchio TooA ha voluto prendere le distanze: “La società è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all’interno del programma. TooA ritiene il comportamento dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip inaccettabile e lesivo. Siamo e saremo sempre a favore dell’inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli”.

Nel frattempo, una donna, nota sui social come la “Regina di Roma”, si è recata fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, presso gli studi Cinecittà di Roma, per urlare tutto il suo dissenso nei confronti dei concorrenti del Gf Vip, accusati di aver bullizzato Marco Bellavia.

“Ginevra, sei una pezza de me**a, hai fatto bullismo a Marco. Marco sta nel cuore di tutti gli italiani. Fate tutti schifo. Ciacci, verme. Ginevra, dì a Ciacci che è un pezzo de me**a. Anzi, siete tutti pezzi di me**a, meno che Luca. Luca è l’unico che se salva, avete fatto bullismo. Avete fatto bullismo a Marco, zozzi. Luca riporta a Ciacci che è un verme, tutta l’Italia sta con Marco. Luca ci fidiamo di te” ha urlato la donna con un megafono.

Intanto c’è grande attesa per la puntata in onda questa sera: Marco Bellavia non dovrebbe essere presente in studio, mentre la produzione starebbe valutando azioni contro i concorrenti ritenuti responsabili del caso.