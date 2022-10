Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Una scelta sofferta, dopo che nei giorni scorsi gli altri inquilini della Casa lo hanno emarginato per i problemi di depressione di cui l’attore ha rivelato di soffrire. Una sorta di accanimento del branco contro un’unica persona, che lo ha spinto a lasciare il gioco. Non mancano poi i dubbi e le perplessità sull’opportunità da parte della produzione a esporre una persona così fragile al tritacarne televisivo del GF.

“Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, si legge nel comunicato ufficiale apparso sui social del reality di Canale 5.

Per Bellavia il Gf Vip poteva essere un’opportunità per superare un periodo difficile, mentre invece si è rivelato un amplificatore delle sue insicurezze, viste le incomprensioni da parte degli altri “vipponi”, che in questi giorni lo hanno messo in un angolo. Sui social molti utenti si sono schierati dalla parte dell’attore, con l’hashtag #iostoconbellavia che ha spopolato su Twitter.

“Io mi sento preso per il cu*o quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito. Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto”, aveva detto uno dei concorrenti, Daniele Del Moro. “Secondo me quello è pazzo, è matto, è malato”, aveva rincarato la dose Gegia. “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello”, il duro commento di Patrizia Rossetti. “Questo è fuori, è proprio scemo”, ha aggiunto Elenoire Ferruzzi. E soprattutto Ginevra Lamborghini, la quale si è lamentata perché Bellavia l’avrebbe toccata sul fianco e sulla guancia: “Cioè ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato”.

Già nel corso dell’ultima puntata del reality, Bellavia aveva rivelato in diretta ad Alfonso Signorini i suoi problemi: “Sì, è vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa”. Un appello al quale il conduttore del GF Vip aveva risposto dando massima disponibilità: “Io mi sento in dovere di dire a tutto il nostro pubblico che la produzione del GF vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera”. Ma quest’aiuto da parte dei “vipponi” non è certo arrivato, anzi.

Il concorrente, sfogandosi con Antonella Fiordelisi, aveva raccontato: “Si tratta di ansia e paura – ha spiegato lo storico volto di Bim Bum Bam – Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente. Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico. E allora quando ti trovi in mezzo a tanta gente che pensa… Io poi ho scoperto da poco di essere molto empatico. Accumulo le sensazioni esterne e questo mi ha destabilizzato. Forse ho perso un po’ la bussola”.

A schierarsi dalla parte di Bellavia, bullizzato fino a dover lasciare il programma, è stato suo figlio con un commovente messaggio sui social: “Papà, vola come una farfalla, pungi come un’ape”. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero ed io voglio essere come te, non mollare!”, ha scritto il ragazzo in una storia su Instagram, accanto a un collage di foto con il padre. “Ti vogliono far passare per quello che non sei… ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te… Dimostra quello che sei realmente. Tuo Filippo”.