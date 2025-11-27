Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, e negli ultimi mesi sta avendo un grandissimo successo visto l’exploit de La ruota della fortuna, autentica rivelazione di questa stagione, tanto che sono state già realizzate due puntate in prima serata de La ruota dei campioni. Il conduttore da circa 15 anni ha una relazione con Gabriella Perino, arrivata dopo la fine del matrimonio con Patrizia Grosso. Ha un solo figlio, Edoardo, avuto con l’ex moglie. È anche nonno di due nipotini, Virginia e Pietro. Ma scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Gerry Scotti.

Nel 1991 si è sposato con Patrizia Grosso, architetto di professione. L’anno successivo dal loro matrimonio nacque Edoardo, l’unico figlio di Gerry. Un amore durato circa 10 anni e terminato ufficialmente nel 2009. Il conduttore in alcune interviste ammise di aver sofferto molto. “Torno ai miei genitori: da loro ho appreso che non c’è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio DNA. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni”, disse il conduttore de La ruota della fortuna.

Per Gerry quelli non sono stati anni facili: “Quando avevo quarant’anni, in poco tempo sono morti i miei genitori e c’è stato il mio divorzio”, ha confidato in passato, “Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo”.

Gerry Scotti è da sempre molto legato a suo figlio Edoardo, che lo ha seguito nelle riprese de Lo Show dei Record e lavorando spesso come inviato del programma in giro per il mondo. Dopo la laurea ha continuato a studiare regia negli Stati Uniti. Dopo aver lavorato in Rai e a Sky, Edoardo dal 2018 è regista di Mediaset. “Mio figlio è stato molto importante per me. Non sempre i padri sono all’altezza, non sempre se lo meritano”, ha detto Gerry parlando di suo figlio. “Lui, in quegli anni in cui siamo rimasti soli io e lui, mi ha aiutato a capire cosa volesse dire essere padre per un figlio di 10, 11 anni. Questo ci unirà sempre. Ora sto scrivendo un nuovo libro e lì parlo anche di quel periodo particolare e di cosa abbiamo fatto per unirci ancora di più. È un viaggio nel tempo”.

Edoardo Scotti è sposato con la giornalista Ginevra Piola da cui ha avuto due figli, Virginia e Pietro. Gerry in versione nonno è molto legato ai suoi nipotini. “Pietro è ancora piccolino e fa ancora fatica a capire come faccia quello che vede in tv a comparire ogni tanto a casa sua”, ha raccontato il conduttore de La ruota della fortuna.

Dopo gli anni difficili legati alla separazione, Gerry Scotti ha trovato un nuovo amore. La sua attuale compagna si chiama Gabriella Perino. Entrambi separati, si sono conosciuti grazie ai figli che andavano nella stessa scuola e sono una coppia dal 2011. I due pur essendo legati sentimentalmente da diversi anni, non si sono mai sposati. “Gabriella è una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita e mi è stata accanto nonostante la luce dei riflettori”. Pochissime le informazioni su di lei, riservatissima e lontano dal clamore mediatico al punto da non possedere nemmeno una pagina social. Di lei si sa che di professione fa l’architetta e che il loro incontro risale a diversi anni prima del matrimonio con Patrizia Grosso. Dopo il divorzio i due si sono nuovamente frequentati grazie ai loro figli ed è scattata la scintilla. “Non ama il clamore, quasi la infastidisce”, ha detto di lei Scotti.