Game of Thrones: Emilia Clarke compie gli anni ed è subito reunion con Jason Momoa e Kit Harington

Le riunioni sono per le grandi occasioni. Game of Thrones è terminato da poco, ma non è mai troppo presto per una reunion in grande stile, soprattutto quando c’è di mezzo un compleanno.

Emilia Clarke, che per otto stagioni ha interpretato Daenerys Targaryen (conosciuta anche come Khaalesi e la Madre dei Draghi), ha compiuto 33 anni il 23 ottobre e ha deciso di festeggiarlo facendo un grande regalo ai suoi fan.

L’attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram, rendendo i fan partecipi di un grande momento: Jason Momoa, che ha interpretato Khal Drogo, l’ha prontamente affiancata insieme a Kit Harington, aka Jon Snow.

Game of Thrones, la reunion di compleanno con Emilia Clarke, Jason Momoa e Kit Harington

“Le riunioni non sono mai state così pelose” scrive Emilia Clarke, riferendosi alla capigliatura folta del suo finto ex marito.

Game of Thrones sarà pure finito, ma l’amicizia tra questi tre no. Non è la prima volta che Jason Momoa compare nei post Instagram di Emilia Clarke: l’aveva già fatto in passato, spesso anche durante le riprese di Game of Thrones. E, quando a luglio Momoa ha compiuto gli anni, l’attrice ha pensato bene di fargli gli auguri pubblicando una foto con l’hashtag “#moonofmylifemysunandstars” (luna della mia vita e mio sole e stelle, come si chiamavano Daenerys e Drogo nella serie). Sembrava quindi d’obbligo festeggiare insieme il compleanno di Emilia.

Ma neanche l’amicizia con Kit Harington è un mistero. Durante un’intervista alla BBC, Emilia aveva spiegato: “Kit è stato incredibilmente aperto sui suoi sentimenti per la fine della serie per un’ottima ragione. È brillante nel suo lavoro perché ci mette il cuore e l’anima. Quindi sì, incoraggiarlo potrà solo essergli d’aiuto”.

Marito e (per un po’) fidanzato ma soprattutto nipote (e anche nemico) a rapporto: non ci sono più parrucche e costumi a dividerli, quel che resta di Game of Thrones dovrebbe essere ormai archiviato, eppure gli attori coltivano ancora una forte amicizia lontano dai set.

Momoa è impegnato negli ultimi tempi con i DC Comics, mentre Kit Harington ha preferito tenersi lontano dal gossip dedicandosi alla sua vita personale (e al rehab). Emilia Clarke invece tornerà presto come protagonista di un film natalizio.