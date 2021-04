Game of Games – Gioco Loco non va in onda: ecco perché, il motivo

Perché Game of Games – Gioco Loco non va in onda oggi, mercoledì 21 aprile 2021? Ve lo diciamo subito: il programma condotto da Simona Ventura ha subìto uno stop da parte di Rai 2 visti gli ascolti non proprio entusiasmanti. Non una cancellazione, ma un cambio di programmazione dato che tornerà in onda nella serata del martedì subito dopo il termine della serie di varietà di Enrico Brignano, Un’ora sola vi vorrei. Di seguito il calendario delle puntate (attenzione: potrebbero esserci ulteriori modifiche):

Prima puntata: mercoledì 31 marzo 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 7 aprile 2021 TRASMESSA

Terza puntata: mercoledì 14 aprile 2021 TRASMESSA

(Stop per gli ascolti bassi)

Quarta puntata: martedì 25 maggio 2021

Quinta puntata: martedì 1 giugno 2021

Sesta puntata: martedì 8 giugno 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Game of Games – Gioco Loco? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,20. La durata prevista è di quindi circa 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Game of Games – Gioco Loco non va in onda, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il game show, come detto, va in onda dal 31 marzo 2021 alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

