Game of Games – Gioco Loco: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Game of Games – Gioco Loco, il game show di Simona Ventura in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate. La prima sarà trasmessa mercoledì 31 marzo 2021; l’ultima mercoledì 5 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: mercoledì 31 marzo 2021

Seconda puntata: mercoledì 7 aprile 2021

Terza puntata: mercoledì 14 aprile 2021

Quarta puntata: mercoledì 21 aprile 2021

Quinta puntata: mercoledì 28 aprile 2021

Sesta puntata: mercoledì 5 maggio 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Game of Games – Gioco Loco? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,20. La durata prevista è di quindi circa 2 ore.

Come funziona

Ma come funziona Game of Games – Gioco Loco? All’interno dello studio, pensato come un grande luna park, ogni settimana si sfideranno sei VIP, affiancati da altrettanti NIP. Ogni episodio sarà composto da sei round di giochi preliminari: i quattro vincitori accederanno alla semifinale, mentre il “sovravvissuto” potrà provare ad aggiudicarsi il montepremi della puntata.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Game of Games – Gioco Loco, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il game show, come detto, va in onda dal 31 marzo 2021 alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Quando va in onda l’ultima puntata di Svegliati amore mio: data e orario messa in onda su Canale 5 Svegliati amore mio: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 31 marzo 2021 su Rai 3