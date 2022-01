Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 25 gennaio 2022

Questa sera, martedì 25 gennaio 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 gennaio 2022.

Stasera Mario Giordano dedicherà ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, tra operazioni di voto e retroscena. Con nuovi documenti proseguirà l’inchiesta, partita la scorsa settimana, sull’Ospedale Galeazzi di Milano, dove sono stati rinviati o annullati alcuni interventi per i pazienti non in possesso del super green pass, decisione che ha portato la direzione generale Welfare della Regione Lombardia ad avviare un’ispezione interna all’Istituto per raccogliere informazioni. Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, si parlerà delle occupazioni abusive di case private, situazione che mette in difficoltà i proprietari delle abitazioni che non riescono a rientrare in possesso degli immobili nonostante gli sfratti esecutivi in essere. Tra i tanti cittadini aiutati dalla trasmissione e finalmente tornati a casa, anche il signor Renzo, pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto a causa di un occupante abusivo. Infine, un’analisi sull’aumento dei casi di violenza che hanno come protagonisti i giovani e che stanno coinvolgendo sia il centro città che le periferie italiane.

