Questa sera, martedì 17 novembre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 novembre 2020.

Questa sera, 17 novembre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, la situazione Coronavirus in Italia con l’aumento dei nuovi contagi e le restrizioni per contenere l’ondata dei contagi.‬‬ Da non perdere l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi affrontati in puntata, le polemiche tra Regioni e Governo per il sistema di suddivisione in zone di rischio e la crisi economica che sta investendo l’Italia.

Spazio poi al dibattito sulle restrizioni introdotte dal Governo per frenare la curva dei contagi, sul Natale che ci aspetta e l’impatto che le limitazioni avranno sull’economia del Paese nel mese storicamente considerato il più florido per il commercio. Ospiti Matteo Salvini, Vittorio Feltri e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Un particolare focus sarà dedicato a un’inchiesta sul caos sanitario in Campania e la gestione del presidente Vincenzo De Luca e alla situazione sanitaria del Molise. Secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, inoltre, stasera si tornerà a parlare dell’Inps, indagando sulle mancanze gestionali, gli sprechi pubblici e sul rischio di dissesto finanziario dell’ente presieduto da Pasquale Tridico. Infine, spazio all’inchiesta su Autostrade per l’Italia, culminata la scorsa settimana con l’arresto dell’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci e altri manager apicali del gruppo della famiglia Benetton. Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata ci saranno Orietta Berti e Vittorio Sgarbi.

