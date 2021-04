Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 13 aprile 2021

Questa sera, martedì 13 aprile 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 aprile 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 13 aprile 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria e sulla campagna vaccinale. Tra i temi trattati nel corso della puntata: la contrapposizione tra la posizione di prudenza del ministro della Salute Roberto Speranza – che punta a mantenere le restrizioni vigenti – e le prospettive di riapertura che dal prossimo 20 aprile potrebbero segnare l’inizio di un graduale ritorno alla normalità; l’andamento del piano vaccinale nazionale, ancora segnato da problemi e disagi, con l’Italia che arranca nella “classifica” europea delle somministrazioni giornaliere.

A proposito di Covid e della sua diffusione, la trasmissione Fuori dal coro ha realizzato, in collaborazione con un laboratorio specializzato, un’analisi su maniglie, pulsantiere, scorrimano e tutti i luoghi dove si appoggiano le mani sui mezzi pubblici, riscontrando la presenza di tracce di Sars-CoV-2 in tram e vagoni della linea 2 della metropolitana di Milano.

E ancora, in diretta saranno tramesse le immagini esclusive della violenta aggressione subita dalla giornalista di Fuori dal Coro in centro a Cuneo da un trentenne di origini cubane armato di una grossa catena in metallo, fermato dalla polizia e denunciato per lesioni, danneggiamenti e minacce. Spazio, inoltre, secondo le anticipazioni, a nuove rivelazioni sull’inchiesta relativa alle mascherine non a norma acquistate nel marzo dello scorso anno dalla struttura commissariale presieduta da Domenico Arcuri, che sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di peculato.

Infine, attraverso nuove storie e testimonianze, la trasmissione riaccenderà i riflettori sul tema dell’occupazione abusiva di case private e le problematiche che i proprietari di immobili si trovano ad affrontare da ormai più di un anno a causa del blocco degli sfratti introdotto con l’emergenza Coronavirus. Tra gli ospiti della puntata di stasera di Fuori dal coro anche: Katia Ricciarelli, Francesco Vecchi, Alessandra Mussolini e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 13 aprile 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

