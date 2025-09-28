Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 28 settembre 2025

Questa sera, domenica 28 settembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 settembre 2025.

Mario Giordano ospiterà Vittorio Feltri per ripercorrere con lui il caso Garlasco, con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L’accusa di corruzione sarebbe solo l’ultimo tassello di un sistema pieno di ombre, fatto di scambi di favore e, talvolta, di denaro. A seguire, un focus sul lavoro povero in Italia. Mentre aumenta la forbice che separa i ricchi dagli indigenti, a Milano c’è chi accorda ai propri collaboratori una paga di sei euro l’ora, chiedendo, pure, gli venga restituito sottobanco l’equivalente di tre ore di lavoro. Infine, un viaggio nelle notti proibite dei giovani, segnate dalla ricerca, affannosa quanto pericolosa, di emozioni e adrenalina. Tra gioco fuorilegge e chemsex, fenomeno in cui droghe psicoattive vengono assunte per potenziare l’esperienza sessuale, due i documenti esclusivi presentati a “Fuori dal coro”.

