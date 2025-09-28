Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:28
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 28 settembre 2025

Questa sera, domenica 28 settembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 settembre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Mario Giordano ospiterà Vittorio Feltri per ripercorrere con lui il caso Garlasco, con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L’accusa di corruzione sarebbe solo l’ultimo tassello di un sistema pieno di ombre, fatto di scambi di favore e, talvolta, di denaro. A seguire, un focus sul lavoro povero in Italia. Mentre aumenta la forbice che separa i ricchi dagli indigenti, a Milano c’è chi accorda ai propri collaboratori una paga di sei euro l’ora, chiedendo, pure, gli venga restituito sottobanco l’equivalente di tre ore di lavoro. Infine, un viaggio nelle notti proibite dei giovani, segnate dalla ricerca, affannosa quanto pericolosa, di emozioni e adrenalina. Tra gioco fuorilegge e chemsex, fenomeno in cui droghe psicoattive vengono assunte per potenziare l’esperienza sessuale, due i documenti esclusivi presentati a “Fuori dal coro”.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 28 settembre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 20esima puntata
TV / Ascolti tv sabato 27 settembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens
TV / Messa in tv 28 settembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 20esima puntata
TV / Ascolti tv sabato 27 settembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens
TV / Messa in tv 28 settembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la prima puntata
TV / Ballando con le stelle 2025: i concorrenti (cast) e relative coppie della nuova edizione
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 settembre
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della prima puntata del 27 settembre
TV / A che ora inizia Ballando con le stelle 2025: l’orario della messa in onda su Rai 1
TV / L’era glaciale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ricerca