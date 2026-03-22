Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 marzo 2026

Questa sera, domenica 22 marzo 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 marzo 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Mario Giordano dedicherà, a pochi giorni dalla sua scomparsa, un ricordo a Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega. A seguire, un approfondimento sulla violenza giovanile, cresciuta al punto da rappresentare una vera e propria emergenza sociale. Stando ai dati raccolti da Save the Children, negli ultimi dieci anni, le rapine commesse da minorenni sarebbero più che raddoppiate. In forte aumento, anche il possesso di armi tra i 14 e i 17 anni. Infine, prosegue l’inchiesta sul racket delle occupazioni abusive a Roma, dove ex case dell’Inps sono nelle mani di una donna peruviana, soprannominata l’Imperatrice e indagata oggi dalla procura.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 22 marzo 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.