Funerali David Sassoli streaming e diretta tv: dove vedere le esequie

Questa mattina, venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 12 nella chiesa Santa Maria degli Angeli a piazza della Repubblica a Roma si terranno i funerali di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso a soli 65 anni. Saranno funerali di Stato per rendere omaggio ad un grande italiano, per anni volto di punta del Tg1 e poi come politico. Ma dove vedere i funerali di Stato di David Sassoli di oggi in streaming e diretta tv? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire il funerale di Sassoli in diretta su Rai 1, a partire dalle 11.45 di oggi, 14 gennaio 2022. Ovviamente il suo Tg1 non poteva non seguire in diretta le esequie di quello che per anno è stato uno dei giornalisti e conduttori di punta, fino a diventarne vicedirettore. Una giornata di grande lutto e commozione che la Rai seguirà in diretta. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre, 501 in HD, 101 del decoder Sky.

Funerali David Sassoli streaming live

Se non siete a casa potete seguire la cerimonia in diretta streaming su RaiPlay, selezionando la diretta di Rai 1, per seguire lo speciale del Tg1. Appuntamento dalle ore 11.45. RaiPlay è la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv. Potrete recuperare le esequie solenni del presidente del Parlamento europeo in un secondo momento grazie alla funzione on demand.