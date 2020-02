Friends, la reunion è ufficiale: arriva l’episodio speciale con cachet stellare

Che Friends tornasse sui piccoli schermi era già dato per certo. A darne conferma per l’ennesima volta è stato il cast di amici su Instagram con uno scatto che li ritrae ancora insieme.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry uniranno le forze per un episodio speciale dell’amata sitcom – che andrà in onda su HBO Max (piattaforma streaming di HBO) – e i loro cachet sono da capogiro.

Parliamo di cifre che vanno dai 2,5 ai 4 milioni di dollari a persona, importi alti che in realtà serviranno a HBO per lanciare la nuova piattaforma streaming.

La puntata, diretta da Ben Winston, tra i produttori avrà anche gli autori dell’amata sitcom (Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane).

Venticinque anni dopo la conclusione, l’amata serie anni ’90 è pronta a fare ritorno con i suoi immancabili protagonisti: Rachel, Phoebe, Monica e Chandler, Ross e Joey hanno ancora qualcosa da dire al pubblico che, nel non tanto lontano 1994, ha iniziato a seguire le loro peripezie in giro per New York.

Tutti e sei i protagonisti hanno condiviso l’annuncio via social e hanno ottenuto un forte riscontro, anche da parte di altre celebrità hollywoodiane come Michelle Pfeiffer, Rita Wilson (moglie di Tom Hanks), Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Sarah Hyland, Shailene Woodley, Kris Jenner, Ashley Benson, Jenna Dewan, Elizabeth Banks, Laura Dern. Insomma, pare che Hollywood non sia rimasta indifferente al grande ritorno di Friends, anche solo per un episodio.

