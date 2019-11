Friends, il cast pronto a riunirsi per uno speciale della sitcom

L’attendevamo da tempo, non è ancora stata data la conferma ufficiale da parte di HBO Max (la nuova piattaforma streaming del canale via cavo americano) ma il progetto è nell’aria: Friends con molta probabilità tornerà con uno special.

Cosa significa? Ci sarà un revival, un reboot? Niente di tutto questo: gli attori già tempo fa, interpellati a riguardo, avevano smontato sul nascere la possibilità di un seguito di Friends, ma quello che promette HBO Max è la possibilità di rivedere il cast dell’iconica sit-com ancora una volta insieme per uno speciale.

Friends sta per tornare: aperte le trattative per uno speciale | 25esimo anniversario

Secondo quanto riportato dal magazine americano The Hollywood Reporter, le trattative sono appena partite, ma la partecipazione dei sei attori protagonisti dovrebbe essere quantomeno certa.

La notizia coincide con il 25esimo anniversario dell’amata sitcom, una data importante che è stata celebrata in lungo e in largo: persino in Italia, per l’occasione, è arrivato il divano arancione di Friends, simbolo della televisione anni ’90 che ancora oggi è ricordato con affetto.

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) torneranno per una reunion senza sceneggiatura. La sitcom è stata riproposta su Netflix e sarà disponibile sulla piattaforma fino alla fine dell’anno, dopodiché slitterà su HBO Max.

La reunion, infatti, è stata pensata per il lancio di Friends sul nuovo servizio on demand di HBO: per questo motivo non si parla di revival, non ci saranno altri episodi, ma forse un unico speciale dove i protagonisti della fiction potranno ricongiungersi tra loro e con il pubblico che li ha seguiti per tanti anni.

Potrebbero interessarti Ascolti tv martedì 12 novembre 2019: chi ha vinto tra Enrico Piaggio e Caccia al tesoro Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 12 novembre su Rai 3 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 12 novembre 2019 su La7

Anche nel 2016, parte del cast di Friends si era riunito per uno speciale della NBC dedicato al regista James Burrows. Inoltre, Jennifer Aniston aveva spifferato tempo fa che c’era qualcosa che bolliva in pentola, senza andare più nel dettaglio: a confermare l’ipotesi, però, l’arrivo dell’attrice su Instagram con il primissimo post che vedeva i protagonisti di Friends tutti insieme in una nuova foto.