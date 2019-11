Friends, all’asta gli oggetti più importanti della serie tv

Tutti gli appassionati di Friends quest’anno sono stati accontentati in ogni forma, dall’appuntamento al cinema alla visita del divano arancione in giro per il mondo e tutto questo per celebrare i 25 anni di anniversario del primo episodio dell’amata sitcom.

Correva l’anno 1994 e andava in onda per la prima volta Friends, che raccontava la vita di sei amici che, grazie al destino, hanno saputo ritrovarsi e reinventarsi. Monica, Chandler, Phoebe, Ross, Joey e Rachel sono stati amici per dieci, lunghi anni sul piccolo schermo e, dopo 25 anni, si parla persino di un episodio speciale che li possa riportare – seppur brevemente – in tv.

Ed è cavalcando l’onda del 25esimo anniversario che arrivano all’asta anche gli oggetti di scena dell’amata sitcom, alcuni prezzi partiranno da una base di mille dollari per arrivare a toccare persino la vetta dei 15 mila dollari.

Friends, gli oggetti all’asta: quando, dove e quanto costano

Grazie alla Warner Bros, lo studio cinematografico che si è occupato di produrre la serie, sono stati messi all’asta gli oggetti da dietro le quinte di Friends e per un’ottima causa. Elementi di arredo e costumi comparsi in dieci stagioni di storia saranno venduti all’asta da martedì 3 dicembre 2019, una giornata simbolica negli Stati Uniti poiché combacia con il Giving Tuesday, il giorno dedicato alla generosità.

Tutto il ricavato dell’asta sarà devoluto al Trevor Project: si tratta della più grande organizzazione al mondo che si occupa di prevenzione del suicidio e dell’intervento nei casi di crisi dedicata alle persone Lgbt.

Ma quali saranno gli oggetti di scena messi in vendita? Si parla dei più memorabili, quindi non potranno mancare gli inviti al matrimonio di Monica e Chandler (che partiranno da mille dollari) per poi arrivare al tacchino con gli occhiali (ricordando l’episodio del Ringraziamento dove Monica finisce con un tacchino sulla testa), una copia della videocassetta Buffay The Vampire Layer, il pinguino peluche di Joey e persino la riproduzione del divano arancione del Centra Perk. In più, non poteva di certo mancare la tazza dell’indimenticabile bar dove i sei amici erano soliti riunirsi per scambiarsi aneddoti e consigli.

Tra gli articoli più costosi messi all’asta ci sarà la canoa di Joey e Chandler comprensiva delle due pagaie, il vestito a stampa hawaiana di Rachel e il costume dell’Armadillo di Natale di Ross.

Pronti per il collezionismo sfrenato?