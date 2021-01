Fratelli Caputo streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata

Questa sera, venerdì 8 gennaio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda l’ultima puntata della serie tv Fratelli Caputo, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Al centro di tutto il rapporto di amore-odio tra i due fratellastri Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci), che si conoscono per la prima volta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto. Ma dove è possibile vedere le varie puntate della fiction Fratelli Caputo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La quarta e ultima puntata della fiction va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera – 8 gennaio 2021 – alle ore 21,30 (circa). Canale 5 è visibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Fratelli Caputo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste della fiction Fratelli Caputo? Si tratta di una miniserie, composta di quattro puntate. Ogni puntata, dalla durata di circa 2 ore, andrà in onda durante il periodo delle feste di Natale, a cominciare dal 23 dicembre, in prima serata (ore 21,20) su Canale 5. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: mercoledì 23 dicembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 30 dicembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata: mercoledì 6 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 8 gennaio 2021 OGGI

L’ultima puntata della serie Fratelli Caputo è prevista per oggi, venerdì 8 gennaio 2021.

Cast

Abbiamo visto dove vedere Fratelli Caputo in diretta tv e live streaming, ma qual è il cast? Accanto ai due fratelli Caputo, ci sono le rispettive famiglie. Nino (Nino Frassica) vive con la madre Agata, interpretata da Aurora Quattrocchi. La famiglia di Alberto (Cesare Bocci) è composta dalla moglie Patrizia (Sara D’Amario), la figlia Barbara (Giorgia Boni) e Giacomo (Riccardo Antonaci), oltre al figlio Andrea (Riccardo de Rinaldis) che, però, studia in Spagna. Il cast si completa con Anna Teresa Rossini che ha il ruolo della mamma di Alberto. Ci sono poi Carmela Vincenti, Mimmo Mancini e Fabrizio Buompastore. Guest star d’eccezione è Red Canzian, storico componente dei Pooh, che interpreta sé stesso.

Le location della serie tv, Fratelli Caputo

Potrebbero interessarti The Undoing – Le verità non dette: trama, cast, trailer e streaming della serie su Sky Atlantic Fratelli Caputo 2: la seconda stagione si farà? Le anticipazioni Fratelli Caputo, il finale di stagione: come finisce la serie