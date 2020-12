Fratelli Caputo: trama, cast, location, quante puntate e streaming della serie di Canale 5

Fratelli Caputo è la nuova fiction di Canale 5 in onda per le festività natalizie a partire da mercoledì 23 dicembre 2020. In tutto quattro puntate molto divertenti, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Si tratta della storia del rapporto di amore e odio tra due fratellastri, Nino e Alberto, che si conoscono per la prima volta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto. Ma qual è la trama, il cast, la location e quante puntate di Fratelli Caputo sono previste? Dove vedere la serie in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nino e Alberto sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata (Aurora Quattrocchi) e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini) e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, per il quale ha abbandonato la famiglia siciliana.

Sulla scia dell’esperienza paterna, Alberto arriva a Roccatella per candidarsi come sindaco ma ben presto invade la vita di Nino. Scopre infatti che il casale in cui vivono Agata e il fratellastro è suo e li costringe a una convivenza forzata, portando con sé tutta la sua famiglia milanese: la moglie Patrizia (Sara D’Amario), la figlia Barbara (Giorgia Boni), i figli Andrea (Riccardo de Rinaldis) e Giacomo (Riccardo Antonaci).

L’arrivo del fratellastro porta Nino a candidarsi a sua volta come sindaco, sicuro di vincere e di rispedire così Alberto a Milano. Inaspettatamente il paese gli volta le spalle e assegna la vittoria ad Alberto. Il Primo cittadino presto si ritrova alle prese con gravose e non trascurabili questioni che coinvolgono il paese ma anche la sua famiglia, che a Roccatella proprio non ci vuole restare. Soprattutto visto che quella che inizialmente doveva essere una convivenza “provvisoria” sembra essere ormai diventata definitiva.

Fratelli Caputo: il cast completo

Tanti gli attori che prendono parte al cast di Fratelli Caputo, la serie tv di Canale 5 per le vacanze di Natale. Protagonisti sono Nino Frassica e Cesare Bocci (il Mimì Augello de Il Commissario Montalbano). Tra gli altri attori citiamo Agata, la madre di Nino, interpretata da Aurora Quattrocchi. La famiglia di Alberto (Cesare Bocci) è composta dalla moglie Patrizia (Sara D’Amario), la figlia Barbara (Giorgia Boni) e Giacomo (Riccardo Antonaci), oltre al figlio Andrea (Riccardo de Rinaldis) che, però, studia in Spagna. Il cast si completa con Anna Teresa Rossini che ha il ruolo della mamma di Alberto. Ci sono poi Carmela Vincenti, Mimmo Mancini e Fabrizio Buompastore. Guest star d’eccezione è Red Canzian, storico componente dei Pooh, che interpreta sé stesso. Ecco l’elenco completo degli attori e dei personaggi interpretati.

Nino Caputo, interpretato da Nino Frassica.

Alberto Caputo, interpretato da Cesare Bocci.

Patrizia Caputo, interpretata da Sara D’Amario.

Agata, interpretata da Aurora Quattrocchi.

Loredana Rizzo, interpretata da Rossana Ferrara.

Andrea, interpretato da Riccardo De Rinaldis.

Barbara, interpretata da Giorgia Boni.

Franca, interpretata da Anna Teresa Rossini.

Simone, interpretato da Giancarlo Commare.

Giacomo, interpretato da Riccardo Antonaci.

Turi, interpretato da Francesco Guzzo.

Michele, assessore, interpretato da Daniele Pilli.

Rosalia, interpretata da Carmela Vincenti.

Carmela, interpretata da Andrea Vitalba.

Antonio Giuffrida, interpretato da Fabrizio Buonpastore.

Senatore Valenti, interpretato da Mimmo Mancini.

Se stesso, interpretato da Red Canzian.

Se stesso, interpretato da Samuele Carrino.

Location

Anche se ambientato in una location siciliana, Roccatella, Fratelli Caputo è stato girato interamente in Puglia, che vediamo sempre più spesso sul grande e piccolo schermo, col sostegno dell’Apulia Film Commission. La serie è stata girata nelle bellissime località del Salento, per la precisione a Nardò. Tra le località scelte per le riprese ci sono anche Santa Caterina, Santa Maria al bagno, Sant’Isidoro e Ostuni (Gorgognolo). Le riprese sono avvenute tra il marzo e l’agosto 2019.

Fratelli Caputo: quante puntate

Quante puntate sono previste della fiction Fratelli Caputo? Si tratta di una miniserie, composta di quattro puntate. Ogni puntata, dalla durata di circa 2 ore, andrà in onda durante il periodo delle feste di Natale, a cominciare dal 23 dicembre, in prima serata (ore 21,20) su Canale 5. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: mercoledì 23 dicembre 2020

Seconda puntata: giovedì 30 dicembre 2020

Terza puntata: lunedì 4 gennaio 2021

Quarta puntata: mercoledì 6 gennaio 2021

L’ultima puntata della serie Fratelli Caputo sarebbe quindi prevista per mercoledì 6 gennaio 2021.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda per quattro puntate a cominciare dal 23 dicembre (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate andranno in onda nel 2021, il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

