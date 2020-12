Fratelli Caputo: la location della serie tv di Canale 5

Qual è la location della nuova serie tv di Canale 5 Fratelli Caputo con Nino Frassica e Cesare Bocci? La fiction, in quattro puntate, in onda in prima serata da mercoledì 23 dicembre 2020, è ambientata in una location siciliana, Roccatella. Si tratta in realtà di un nome di fantasia, perché la miniserie è stata girata interamente in Puglia. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere su Fratelli Caputo

Location

Anche se ambientato in una location siciliana, Roccatella, Fratelli Caputo è stato girato interamente in Puglia, che vediamo sempre più spesso sul grande e piccolo schermo, col sostegno dell’Apulia Film Commission. La serie è stata girata nelle bellissime località del Salento, per la precisione a Nardò. Tra le località scelte per le riprese ci sono anche Santa Caterina, Santa Maria al bagno, Sant’Isidoro e Ostuni (Gorgognolo). Le riprese sono avvenute tra il marzo e l’agosto 2019.

Trama

Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) non si conoscono, non si sono mai visti, eppure condividono un dettaglio importante: il cognome! Si, perché i due sono fratellastri, entrambi figli del più amato sindaco di Roccatella e che in quel paesino siciliano ha sposato Agata ed avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però a Milano ha conosciuto Franca, da lei ha avuto il secondo figlio, Alberto, e in Sicilia non ci è più tornato… Nino è cresciuto così senza padre, con la ferita di un abbandono che la madre non ha mai cercato di attenuare. Alberto, invece, ha avuto un padre, una famiglia felice, una formazione universitaria… insomma tutto ciò che a Nino è stato negato. Ed ecco che ora i due si fronteggiano come candidati alla poltrona di sindaco a Roccatella: i guai sono assicurati! Appuntamento dunque con Fratelli Caputo dal 23 dicembre su Canale 5.

Potrebbero interessarti Fratelli Caputo: la trama della nuova serie tv di Canale 5 Fratelli Caputo streaming e diretta tv: dove vedere la serie con Nino Frassica L’incredibile viaggio di Marika: lo speciale de Le Iene stasera su Italia 1