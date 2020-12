Fratelli Caputo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste della nuova fiction di Canale 5 Fratelli Caputo? Sono in programma quattro puntate, che ci terranno compagnia durante le festività natalizie, a partire da mercoledì 23 dicembre 2020. Ogni puntata avrà la durata di circa due ore. In tutto quindi quattro grandi prime serate, con la messa in onda dei quattro episodi. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: mercoledì 23 dicembre 2020

Seconda puntata: giovedì 30 dicembre 2020

Terza puntata: lunedì 4 gennaio 2021

Quarta puntata: mercoledì 6 gennaio 2021

L’inizio è dunque previsto per mercoledì 23 dicembre 2020 in prima serata dalle 21.25 su Canale 5. L’ultima puntata della serie Fratelli Caputo sarebbe quindi prevista per mercoledì 6 gennaio 2021.

Trama

Nino e Alberto Caputo non si sono mai conosciuti, anche se sono fratellastri. Entrambi sono figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata (Aurora Quattrocchi) e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini) e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, abbandonando la famiglia siciliana. Nino è cresciuto così senza padre, con la ferita di un abbandono che la madre non ha mai cercato di attenuare. Alberto, invece, ha avuto un padre, una famiglia felice, una formazione universitaria, tutto ciò che a Nino è stato negato. Dopo cinquant’anni, i due si incontrano per la prima volta come rivali, entrambi candidati alla poltrona di sindaco a Roccatella.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda per quattro puntate a cominciare dal 23 dicembre (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate andranno in onda nel 2021, il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Fratelli Caputo: la trama della nuova serie tv di Canale 5 Fratelli Caputo streaming e diretta tv: dove vedere la serie con Nino Frassica L’incredibile viaggio di Marika: lo speciale de Le Iene stasera su Italia 1