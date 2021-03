Francesco Gabbani ospite a Sanremo 2021: chi è, età, biografia, fidanzata, vita privata, canzoni, carriera, cachet per il Festival

Francesco Gabbani torna sul palco del Festival di Sanremo 2021 come ospite, insieme a Ornella Vanoni, nel corso della serata finale della 71esima edizione di stasera, sabato 6 marzo 2021. I due si esibiranno cantando Un Sorriso dentro al pianto. Il brano – scritto proprio da Francesco Gabbani e cofirmato dalla Vanoni con Pacifico – è contenuto nell’album di inediti “Unica” della Vanoni uscito lo scorso gennaio.

Francesco Gabbani torna all’Ariston per la quarta volta, dopo due vittorie consecutive nel 2016 (Amen) come Nuova Proposta, nel 2017 (Occidentali’s Karma) nei Big che lo hanno portato sul palco dell’Eurovision Song Contest, e il secondo posto l’anno scorso (Viceversa). Ma qual è la carriera, le canzoni, la biografia, la vita privata e il cachet di Gabbani, ospite della finale di Sanremo 2021? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Biografia e carriera

Nato a Carrara il 9 settembre 1982, Francesco Gabbani ha vinto ben due volte il Festival di Sanremo nella sua carriera: la prima volta nel 2016 nella categoria delle Nuove Proposte con il brano “Amen” e la seconda volta l’anno seguente, con il brano “Occidentali’s Karma”, che ha ottenuto poi il Premio TimMusic. Così è stato il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto nelle due principali categorie della kermesse per due edizioni consecutive. Tale vittoria, nel 2017, gli ha poi permesso di esibirsi all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia. Il suo percorso da artista è partito come musicista, suonando blues, funk e jazz. Prima ancora di completare il Liceo Classico, Gabbani ha firmato il suo primo contratto discografico, registrato con il progetto Trikobalto.

Il primo disco ha un grande successo, il secondo – Necessità primarie – vede un tour in Francia. Tale successo gli ha permesso di arrivare sul palco di Sanremo. Ma, prima di allora, nel 2011 ha pubblicato quattro singoli: Italia 21, Un anno in più, Esatte e maledetto amore (quest’ultimo tratto dalla colonna sonora del film L’amore fa male di Mirca Viola). L’album da solista arriva nel 2014, Greitist Iz, dal quale ha estratto il singolo “I dischi non si suonano”. Nel 2015 arriva a Sanremo e si presenta nelle Nuove proposte con il brano Amen, composto su un brano di Fabio Ilacqua.

In un primo momento, è stato eliminato dalla competizione ma è stato riammesso poiché la votazione è risultata falsata a causa di un problema tecnico nella sala stampa. E così vola fino alla vittoria. Oltre al premio delle Nuove Proposte, Gabbani ottiene per quello stesso brano anche il Premio della critica Mia Martini, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il Premio Emanuele Luzzati. Il successo a Sanremo gli permette di scalare le classifiche e ottenere un grande successo commerciale. Torna a Sanremo nel 2017 e vince con Occidentali’s Karma.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Quell’anno ha pubblicato il suo terzo album da solista, Magellano, dal quale sono stati estratti brani come Tra le granite E le granate, Pachidermi e pappagalli e La mia versione dei ricordi, dopodiché si è dato a un lunghissimo tour. Nel 2018, ha anticipato l’uscita del nuovo album con il brano “È un’altra cosa”, poi via WhatsApp ha presentato il brano “Duemiladiciannove”. Partecipa al Festival di Sanremo 2020 con il brano Viceversa, che arriva al secondo posto.

Vita privata: chi è la fidanzata

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Gabbani è legato da diversi anni alla tatuatrice Dalila Lardella. La sua fidanzata ha un tatuaggio raffigurante la scimmia “alter ego” del cantante. In un’intervista al magazine F Gabbani ha dichiarato di essere estremamente fedele e che non tradirebbe mai la propria compagna: “Sono molto fedele, per me è automatico: se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli a divertirsi”. “Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando”, ha inoltre confessato il cantante a Vanity Fair. “Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, con lei che mi diceva “Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare. Dopo quattro anni di convivenza, mi torna difficile immaginare la mia vita senza Dalila al fianco”.

Francesco Gabbani cachet Sanremo 2021

Quanto è stato pagato (cachet) Francesco Gabbani per partecipare al Festival di Sanremo 2021 come ospite? Una risposta ufficiale (non avendone parlato né l’organizzazione del Festival né la diretta interessata) non c’è. Per altri ospiti, secondo alcuni rumors, si è parlato di un gettone di circa 25 mila euro.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la serata finale del Festival Fuori controllo: tutto quello che c’è da sapere sul film 12 Soldiers: tutto quello che c’è da sapere sul film