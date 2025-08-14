Fragili 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, 14 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la serie Fragili 2, con Massimo Dapporto e altri grandi attori. La serie, corale, intreccia emozioni, conflitti generazionali e desiderio di comunità, con uno sguardo autentico e senza filtri sulle fragilità di ognuno di noi, narrando il presente, con le sue paure e le sue scelte, talvolta difficili, e la bellezza dei legami più veri. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi. Ma dove vedere Fragili 2 in tv e streaming?

In tv

Appuntamento questa sera, 14 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5.

Fragili 2 streaming live

Se non siete a casa potete recuperare la serie in modalità streaming e on demand sulla app gratuita Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Fragili 2? La miniserie è divisa in due parti. Due episodi in onda in prima serata su Canale 5 il 13 e 14 agosto 2025, alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.