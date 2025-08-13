Fragili 2: trama, cast, attori, quante puntate, episodi, location, durata, anticipazioni, a che ora, streaming serie Canale 5

Fragili 2 è la seconda stagione della miniserie di Canale 5 in onda in due puntate, il 13 e 14 agosto 2025 in prima serata. La miniserie vede protagonisti Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Dopo aver raccontato in chiave comedy-drama il tema dell’integrazione generazionale, la serie di Bruno e Chiara Frustaci, per Sunshine Production, vede la comunità del Casale alle prese con nuove sfide. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

La fiction italiana, intensa e toccante, prosegue il racconto di storie che intrecciano le vite di giovani e anziani, affrontando con sensibilità temi come fragilità emotive, relazioni familiari e solidarietà intergenerazionale. Dopo un periodo iniziale caratterizzato da conflitti e incomprensioni tra le diverse generazioni, i giovani e gli anziani sono riusciti a superare le loro differenze e a unirsi in una grande famiglia. Questo processo ha portato alla creazione di legami affettivi profondi e significativi, che hanno rafforzato il senso di comunità e di appartenenza tra di loro.

Rosa e Gianni erano in procinto di sposarsi, quando all’improvviso è successo l’imponderabile: Rosa ha perso completamente la memoria, dimenticando persino il suo matrimonio e gettando tutti nel panico. Nel frattempo, Frida ha organizzato una festa per compensare le nozze mancate tra Gianni e Rosa. Gianni balla con una delle ospiti, ma Rosa, gelosa, strappa i capelli alla compagna di ballo di Gianni. Diego si ubriaca dopo la rottura con Adele e cade dal trattore, rompendosi un braccio.

Fragili 2: il cast

Una serie corale che vede confermati i volti più amati della prima stagione, come Massimo Dapporto, Corinne Cléry e Barbara Bouchet, affiancati da nuovi ingressi che porteranno colpi di scena e nuove dinamiche.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Fragili 2? La miniserie è divisa in due parti. Due episodi in onda in prima serata su Canale 5 il 13 e 14 agosto 2025, alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 13 agosto 2025

Seconda puntata: 14 agosto 2025

Streaming e tv

Dove vedere Fragili 2 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 il 13 e 14 agosto 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.