Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Fragili 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della miniserie in onda su Canale 5

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Fragili 2: trama, cast, attori, quante puntate, episodi, location, durata, anticipazioni, a che ora, streaming serie Canale 5

Fragili 2 è la seconda stagione della miniserie di Canale 5 in onda in due puntate, il 13 e 14 agosto 2025 in prima serata. La miniserie vede protagonisti Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Dopo aver raccontato in chiave comedy-drama il tema dell’integrazione generazionale, la serie di Bruno e Chiara Frustaci, per Sunshine Production, vede la comunità del Casale alle prese con nuove sfide. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

La fiction italiana, intensa e toccante, prosegue il racconto di storie che intrecciano le vite di giovani e anziani, affrontando con sensibilità temi come fragilità emotive, relazioni familiari e solidarietà intergenerazionale. Dopo un periodo iniziale caratterizzato da conflitti e incomprensioni tra le diverse generazioni, i giovani e gli anziani sono riusciti a superare le loro differenze e a unirsi in una grande famiglia. Questo processo ha portato alla creazione di legami affettivi profondi e significativi, che hanno rafforzato il senso di comunità e di appartenenza tra di loro.

Rosa e Gianni erano in procinto di sposarsi, quando all’improvviso è successo l’imponderabile: Rosa ha perso completamente la memoria, dimenticando persino il suo matrimonio e gettando tutti nel panico. Nel frattempo, Frida ha organizzato una festa per compensare le nozze mancate tra Gianni e Rosa. Gianni balla con una delle ospiti, ma Rosa, gelosa, strappa i capelli alla compagna di ballo di Gianni. Diego si ubriaca dopo la rottura con Adele e cade dal trattore, rompendosi un braccio.

Fragili 2: il cast

Una serie corale che vede confermati i volti più amati della prima stagione, come Massimo Dapporto, Corinne Cléry e Barbara Bouchet, affiancati da nuovi ingressi che porteranno colpi di scena e nuove dinamiche.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Fragili 2? La miniserie è divisa in due parti. Due episodi in onda in prima serata su Canale 5 il 13 e 14 agosto 2025, alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 13 agosto 2025
  • Seconda puntata: 14 agosto 2025

Streaming e tv

Dove vedere Fragili 2 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 il 13 e 14 agosto 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Rocco Schiavone 4: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Poly: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Rocco Schiavone 4: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Poly: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fragili 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il colibrì: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fragili 2: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 agosto 2025
Spettacoli / Alda D’Eusanio contro Mara Venier: “Non è una signora, è una belva che tratta tutti male”
TV / Ascolti tv martedì 12 agosto: Tramite amicizia, Belle e Sebastien
TV / Simon Coleman: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Ricerca