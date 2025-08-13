Fragili 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Fragili 2? La nuova stagione della miniserie va in onda su Canale 5 in prima visione il 13 e 14 agosto 2025 alle ore 21.30. Si tratta di due episodi, trasmessi in questa calda estate in prima serata per due sere consecutive. Dopo aver raccontato in chiave comedy-drama il tema dell’integrazione generazionale, la serie di Bruno e Chiara Frustaci, per Sunshine Production, vede la comunità del Casale alle prese con nuove sfide. La seconda stagione è composta da due puntate-evento. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 13 agosto 2025

Seconda puntata: 14 agosto 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Fragili 2? Appuntamento in prima visione il 13 e 14 agosto 2025 alle ore 21.30 su Canale 5. La durata di ogni serata è di circa due ore, fino alle 23.30 (pubblicità incluse).

Streaming e tv