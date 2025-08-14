Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 14 agosto

Questa sera, 14 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda in prima serata la seconda puntata di Fragili 2, la nuova stagione della miniserie con Massimo Dapporto. La serie, corale, intreccia emozioni, conflitti generazionali e desiderio di comunità, con uno sguardo autentico e senza filtri sulle fragilità di ognuno di noi, narrando il presente, con le sue paure e le sue scelte, talvolta difficili, e la bellezza dei legami più veri. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

In questa seconda puntata si cerca di ricucire i rapporti spezzati. Rosa e Gianni si interrogano sul proprio futuro, Marco apre il cuore a una nuova conoscenza, mentre Renato sospetta un tradimento che non esiste. Angelica, scossa, scopre che Patrizio è un ladro e lo caccia via. L’uomo, furioso, appicca un incendio, che mette in pericolo tutto il Casale. Ma il dramma diventa occasione di rinascita: i ragazzi e i residenti si uniscono per superare le difficoltà. E, stavolta, Rosa dirà davvero “sì”.

Streaming e tv

Dove vedere Fragili 2 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 14 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.