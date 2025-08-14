Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:06
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 14 agosto

Questa sera, 14 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda in prima serata la seconda puntata di Fragili 2, la nuova stagione della miniserie con Massimo Dapporto. La serie, corale, intreccia emozioni, conflitti generazionali e desiderio di comunità, con uno sguardo autentico e senza filtri sulle fragilità di ognuno di noi, narrando il presente, con le sue paure e le sue scelte, talvolta difficili, e la bellezza dei legami più veri. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

In questa seconda puntata si cerca di ricucire i rapporti spezzati. Rosa e Gianni si interrogano sul proprio futuro, Marco apre il cuore a una nuova conoscenza, mentre Renato sospetta un tradimento che non esiste. Angelica, scossa, scopre che Patrizio è un ladro e lo caccia via. L’uomo, furioso, appicca un incendio, che mette in pericolo tutto il Casale. Ma il dramma diventa occasione di rinascita: i ragazzi e i residenti si uniscono per superare le difficoltà. E, stavolta, Rosa dirà davvero “sì”.

Streaming e tv

Dove vedere Fragili 2 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 14 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Dangerous Waters: trama e cast del film su Italia 1
TV / Il Padrino – Parte II: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Dangerous Waters: trama e cast del film su Italia 1
TV / Il Padrino – Parte II: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
TV / Vacanze romane: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fragili 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Ascolti tv mercoledì 13 agosto: Poly, Rocco Schiavone, Fragili, Zona bianca
TV / Rocco Schiavone 4: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Poly: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca