Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 13 agosto

Questa sera, 13 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda in prima serata la prima puntata di Fragili 2, la nuova stagione della miniserie con Massimo Dapporto. La serie, corale, intreccia emozioni, conflitti generazionali e desiderio di comunità, con uno sguardo autentico e senza filtri sulle fragilità di ognuno di noi, narrando il presente, con le sue paure e le sue scelte, talvolta difficili, e la bellezza dei legami più veri. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

In questa prima puntata i ragazzi dell’Arca di Noè si scontrano con la diffidenza dei vicini e con nuove tensioni personali. Marco, provato dalla partenza di Claudia, cerca una via per risollevarsi. Renato e Angelica sembrano felici, ma l’arrivo del padre di Pippo, Patrizio, scombina gli equilibri. Edoardo è alle prese con la madre alcolista, mentre Omar ritrova il fratello Adam, che inaspettatamente fa breccia nel cuore di Mattia. Intanto, Jia prepara le nozze di Rosa e Gianni, mentre Adele inizia un flirt con un uomo più giovane. Tuttavia, è Rosa a stupire tutti, non presentandosi all’altare…

Streaming e tv

Dove vedere Fragili 2 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 13 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.