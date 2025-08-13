Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 13 agosto

Questa sera, 13 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda in prima serata la prima puntata di Fragili 2, la nuova stagione della miniserie con Massimo Dapporto. La serie, corale, intreccia emozioni, conflitti generazionali e desiderio di comunità, con uno sguardo autentico e senza filtri sulle fragilità di ognuno di noi, narrando il presente, con le sue paure e le sue scelte, talvolta difficili, e la bellezza dei legami più veri. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

In questa prima puntata i ragazzi dell’Arca di Noè si scontrano con la diffidenza dei vicini e con nuove tensioni personali. Marco, provato dalla partenza di Claudia, cerca una via per risollevarsi. Renato e Angelica sembrano felici, ma l’arrivo del padre di Pippo, Patrizio, scombina gli equilibri. Edoardo è alle prese con la madre alcolista, mentre Omar ritrova il fratello Adam, che inaspettatamente fa breccia nel cuore di Mattia. Intanto, Jia prepara le nozze di Rosa e Gianni, mentre Adele inizia un flirt con un uomo più giovane. Tuttavia, è Rosa a stupire tutti, non presentandosi all’altare…

Streaming e tv

Dove vedere Fragili 2 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 13 agosto 2025, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Poly: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fragili 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il colibrì: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Poly: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fragili 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il colibrì: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fragili 2: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 agosto 2025
TV / Fragili 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della miniserie in onda su Canale 5
Spettacoli / Alda D’Eusanio contro Mara Venier: “Non è una signora, è una belva che tratta tutti male”
TV / Ascolti tv martedì 12 agosto: Tramite amicizia, Belle e Sebastien
TV / Simon Coleman: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Simon Coleman streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Ricerca