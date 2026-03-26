Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Pierre vuole acquisire le quote di Ender, che rifiuta di cederle. Halit prova prima a convincerla, poi tenta di costringerla a firmare. Intanto Yildiz mette in atto un piano per liberare Leyla dal marito violento, muovendosi con decisione per sottrarla alla sua influenza.

Yildiz riesce a far entrare di nascosto Leyla nella villa, le promette protezione e la sistema nell’alloggio dei domestici per tenerla al sicuro. Intanto Akin convince Zehra a girare con Yildiz un video per il web, pensato per “spiegare” al pubblico gli intrecci amorosi della famiglia Argun e cavalcarne l’attenzione online. La tensione esplode altrove: Hilmi fa irruzione armato a casa di Kaya. Yigit interviene per disarmarlo e, durante la colluttazione, parte un colpo accidentale che ferisce una guardia della sicurezza, trascinando tutti in un’emergenza improvvisa.

Ender, costretta con la forza a cedere le proprie azioni, affronta a viso aperto sia Halit sia Sahika. Nadir dichiara a Sahika che ha fallito e le intima di andarsene. Lei reagisce con una vendetta spietata: Yildiz, Aysel, Halit ed Ender vengono avvelenati e finiscono in ospedale. In quel clima di emergenza, Nadir si presenta nella stanza di Halit e gli dice che vuole vederlo soffrire e “strisciare”, trasformando lo scontro di potere in un regolamento di conti personale che avvelena, in tutti i sensi, l’intero fronte familiare.

Halit si sveglia in ospedale e scopre di essere stato avvelenato insieme a Yildiz e alla loro domestica Aysel. I sospetti ricadono subito sulla diabolica Sahika. A salvarli da morte certa è stata Leyla: la ragazza – che vive nascosta al piano di sotto di casa Argun per sfuggire alla violenza del marito – sentendo piangere disperatamente il piccolo Halit Can, va a controllarlo e trova Halit, Yildiz e Aysel sdraiati a terra, svenuti. Chiama subito Caner che si precipita a casa della sorella Ender e la trova nelle stesse condizioni.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.