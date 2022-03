Chi è Floriana, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Floriana Secondi, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Floriana Secondi, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show approda in prima serata su Canale 5 con un nuovo cast di naufraghi che animeranno le serate del pubblico Mediaset con una nuova avventura in Honduras. A guidarli dallo studio ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Ma chi è Floriana Secondi, conosciuta semplicemente con il suo nome? Vediamo tutte le informazioni sul suo conto.

Chi è Floriana: età, programmi TV, Instagram

La fama di Floriana è iniziata quasi vent’anni fa, quando è entrata per la prima volta nella casa del Grande Fratello come semplice concorrente e ne è uscita come vincitrice. Era il 2003 e quello è stato sicuramente l’anno della fama. Anche Luca Argentero ha partecipato alla sua stessa edizione del GF. Oggi Floriana ha 46 anni e partecipa all’Isola dei Famosi 2022. Oltre al Grande Fratello, all’epoca condotto da Barbara d’Urso, ha partecipato anche alla prima edizione de La Fattoria condotta da Daria Bignardi. In seguito è apparsa come opinionista in diversi salotti di Barbara d’Urso. Floriana è mamma di Domiziano, nato dalla relazione con Mirko Fantini (un matrimonio poi naufragato). Inoltre ha un account Instagram, dov’è seguita da circa 76mila follower.

