Briatore: “Proposta di matrimonio alla Gregoraci? Ecco qual è la verità”

Flavio Briatore l’ha ammesso: avrebbe voluto sposare per una seconda volta Elisabetta Gregoraci. La donna, concorrente del Grande Fratello Vip, aveva spifferato la notizia all’interno della casa, mentre era in giardino con gli altri inquilini: pare che l’imprenditore si sia fatto avanti per una seconda volta durante il lockdown ma, una volta andata in onda la puntata serale del Gf, Signorini aveva mostrato ad Elisabetta un articolo sul settimanale Chi in cui Briatore aveva smentito le sue parole. La Gregoraci, visibilmente risentita, ha commentato: “Mi dispiace che dica questo, in realtà questa cosa lui l’ha confidata anche a più persone, ti assicuro che ho detto la verità e che ci sono le testimonianze”.

Di fatto, Signorini ha poi aggiunto di aver parlato proprio con Briatore in merito alla questione e, alla fine, l’imprenditore ha chiarito il tutto. Il conduttore del Gf ha spiegato di averci parlato e “mi ha confidato che è tutto vero, durante il lockdown visto che nessuno di voi due era impegnato e che vi volete ancora bene, per il bene di Natan avevate preso in considerazione l’idea di tornare insieme e risposarvi, ma era buttata così. Però poi ha precisato di essere d’accordo con Elisabetta che ci vogliamo bene, ma non possiamo più tornare insieme”. Nessuna idea concreta, quindi, ma soltanto una frase buttata lì.

Signorini, per chiarire il tutto, ha chiesto poi alla Gregoraci se lei volesse tornare con Briatore. “Ci sono stati degli errori che potrebbero tornare. Io ero troppo giovane ho sottovalutato tutta la situazione, avevo 24 anni, ho saltato tutta una parte di età che non ho fatto. Quando stai con un uomo così devi accettare determinate cose, ma io ho il bisogno di leggerezza, di un aperitivo con le amiche. Lui non ce la farebbe a darmi spazio, è un po’ possessivo”. Certo, non è stato tutto negativo: “Sono accadute anche tante belle cose”, ha puntualizzato la Gregoraci, ma quel capitolo è ormai concluso.

Leggi anche:

1. “Elisabetta Gregoraci? Ha fatto tanto perché ha sposato un milionario”: bufera su Dayane Mello / 2. “La lettera di Briatore a Elisabetta Gregoraci è fasulla”: l’accusa in diretta tv

Potrebbero interessarti Paolo Mieli: “Il vaccino anti-Covid? Non lo farei se fossi in età di fare figli” Ascolti tv venerdì 20 novembre: Tale e Quale Show, Gf Vip, Freedom Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la ventesima puntata, i nominati oggi (20 novembre)