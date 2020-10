“La lettera di Briatore a Elisabetta Gregoraci è fasulla”: l’accusa in diretta tv

Briatore commuove Elisabetta Gregoraci al Gf Vip, ma arriva l’accusa: “Quella lettera è fasulla”

Nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 5 ottobre, del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera toccante da parte di Flavio Briatore, l’ex marito. La lettera è stata letta tutta in diretta tv. “Elisabetta, alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene”, ha scritto l’imprenditore, che poi parla del figlio. “Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo: il nostro Nathan Falco, che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro lo sai bene che ti guarda da casa! Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice”. La Gregoraci, visibilmente toccata, è stata colta alla sprovvista: “Non me l’aspettavo”, ha infatti replicato.

Eppure, il giorno dopo a Mattino 5, il paparazzo Maurizio Sorge ha accusato Briatore di non aver scritto di proprio pugno quella lettera, così come Gabriel Garko prima di lui (in riferimento alla lettera scritta e letta ad Adua). Sorge è convinto che Briatore non abbia scritto di proprio pugno quelle parole, che sia stato aiutato? La sua tesi è stata espressa nel salotto di Federica Panicucci che però ne ha preso le distanze: “Ti prendi la responsabilità di quello che dici”, ha infatti specificato la conduttrice.

