“Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto”. Elisabetta Gregoraci esplode contro Flavio Briatore dopo l’intervista rilasciata dall’imprenditore al Fatto quotidiano in cui ha attaccato l’ex moglie. Durante la sesta puntata del GFVip, Gregoraci ha potuto venire a conoscenza di alcuni punti dell’intervista di Briatore e dopo la clip ha ribattuto punto per punto.

“Vuole essere indipendente? Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma”, è una delle frasi di Briatore che hanno fatto scattare la Gregoraci.

“Quando io e Flavio Briatore ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo”, ha dichiarato. “Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna”.

A proposito del mantenimento dice: “Subito dopo la mia separazione uscirono notizie non vere, io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, e tutte le volte che lui si arrabbiava sono andata dritta per la mia strada. Mi dispiace questa intervista perché in tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fosse anche andare a tagliare i nastri io non mi vergogno, come vedi parte sempre tutto da lui. Signori si nasce non si diventa”.

