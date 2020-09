Flavio Briatore attacca la Gregoraci: “Vada pure al Gf con i ragazzini, ma rinunci a quello che le passo”

Per la prima volta da quando Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Flavio Briatore ha voluto dire la sua in merito al nuovo flirt in corso tra la sua ex e il coinquilino Pierpaolo Pretelli. Parole piuttosto dure quelle usate da Briatore e riportate in un’intervista da Il fatto Quotidiano, parole che in realtà corrispondono ad una replica su quanto detto dalla showgirl (circa i sacrifici fatti per stare al suo fianco in tanti anni di matrimonio). “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”.

L’imprenditore poi ha proseguito aprendo la parentesi Pretelli. “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no? Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.

Infine, Briatore ha spiegato di non aver apprezzato la scelta di Elisabetta riguardo la partecipazione al Grande Fratello Vip, in particolare per il figlio. “Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Può fare i suoi programmi tv, ma deve anche fare la madre, credo”.

