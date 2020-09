Elisabetta Gregoraci: “Ecco la verità sul matrimonio con Briatore”

“Elisabetta Gregoraci non ha sposato Briatore per amore, ma perché era Briatore”

Nuove indiscrezioni sul matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Mentre la Gregoraci è chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, con un potenziale flirt in corso con Pierpaolo Pretelli, nello studio di Pomeriggio 5 si discute del matrimonio con Briatore e salta fuori un rumor inedito. Il primo a vuotare il sacco è il paparazzo dei vip Marcello Sorge, il quale ha spiegato: “Ho dei documenti su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci ai tempi del matrimonio con Briatore. La showgirl avrebbe visto un ragazzo in foto, le sarebbe piaciuto e avrebbe organizzato una cena con lui e altre due coppie a Montecarlo. Dopo la cena, sarebbe nata la storia con questo ragazzo”.

Ma Sorge non è stato il solo. In collegamento con lo studio di Barbara D’Urso anche il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, il quale ha dichiarato: “Sul mio giornale, uscirà un’intervista a un testimone secondo cui Elisabetta Gregoraci non si sarebbe sposata per amore con Briatore, ma perché era Briatore”, poi, riguardo quello che sta accadendo nella casa del Gf, ha aggiunto: “Il flirt che ora sta nascendo con Pretelli mi sembra autentico. Bisogna vedere come andrà fuori dalla Casa”.

