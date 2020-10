Elisabetta Gregoraci, le accuse dell’ex manager: “Mente su Briatore”

Nuove accuse piovono su Elisabetta Gregoraci e mettono in discussione non soltanto il suo matrimonio con Flavio Briatore, ma anche la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel nuovo volume del settimanale Nuovo, l’ex agente di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, ha svelato tanti retroscena sulla coppia (scoppiata) più discussa degli ultimi giorni. “Elisabetta? Su Flavio Briatore mente”, ha spiegato l’ex manager. “Sa calcolare e gestire molto bene la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà. Io, suo ex agente, con lei ho avuto un flirt più intimo che sentimentale, e proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo”.

Secondo l’ex manager, Elisabetta non avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip: “Non è adatto a lei, che ha molti scheletri nell’armadio. Un reality come questo è naturale che prima o poi i segreti vengano svelati”. E, dei segreti menzionati, Francesco Chiesa Soprani ne spiffera qualcuno. Pare che sia stato l’ex manager a presentare la Gregoraci a Briatore: era il novembre 2006. ” Elisabetta, all’epoca, era fidanzata con Matteo Cambi. Quando lei si è fidanzata con Flavio ha lasciato a me l’ingrato compito di comunicare a Matteo che si era legata a un altro uomo. Mentre eravamo a cena passò Cecilia Capriotti e ci invitò a salire con lei per salutare Briatore che era in quell’hotel. Andammo nella suite e fu in quell’occasione che presentai la Gregoraci a Flavio. Ricordo che rimanemmo un’oretta a bere e a parlare, poi ci spostammo in un locale e, dopo un paio d’ore, io mi congedai. Elisabetta rimase con Briatore e quella sera tornò in hotel con lui. Il giorno dopo, tutta euforica, mi disse: ‘È andato tutto bene, di sicuro mi fidanzo'”.

L’ex manager sostiene che Elisabetta non abbia mai amato Briatore. “Lo confermano gli sms che ci siamo scambiati, però gli rimase vicina quando lui finì all’ospedale per un tumore. A quel punto la relazione è virata verso il matrimonio. Quando ha capito che con Flavio era una cosa seria, lei si è isolata da ogni legame con le persone che facevano parte del suo passato, me compreso, per evitare che le venissero chiesti favori o qualcuno potesse ricordarle chi era”.

