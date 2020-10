Elisabetta Gregoraci: “Quando è morta mia mamma, Briatore è andato in discoteca”

Elisabetta Gregoraci si sbottona ancora sul suo matrimonio con Flavio Briatore. La concorrente del Grande Fratello Vip, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha raccontato retroscena inediti sul rapporto con il noto imprenditore, in particolare riguardo un periodo molto delicato della sua vita. “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male” ha spiegato la Gregoraci. “Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca”, ha raccontato alla contessa Patrizia De Blanck. Sarebbe stata questa la causa principale che ha poi portato alla fine di una relazione durata 13 anni.

“Lui non è cattivo”, ha poi precisato la showgirl, “ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino”. Sensibile al ricordo, la Gregoraci ha poi concluso: “Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così… da lì si è rotto qualcosa”. La De Blanck ha commentato: “Quando sposi degli uomini così, e te lo dice chi conosce queste situazioni, o ti fai la tua vita o li lasci”.

