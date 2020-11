“Elisabetta Gregoraci? Ha fatto tanto perché ha sposato un milionario”: bufera su Dayane Mello

L’attacco a Elisabetta Gregoraci: “Non sa fare un c***o, è andata avanti solo perché ha sposato un milionario”

Dayane Mello furiosa all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci. Un litigio scoppiato durante la notte e che ha coinvolto dapprima Tommaso Zorzi, poi Adua del Vesco che ha cercato di placare gli animi. Più tardi, a lite sfumata, Adua è tornata da Dayane per parlare di quanto accaduto e in quel momento la modella non ha usato mezzi termini per spiegare cosa pensa di Elisabetta Gregoraci. “Non c’è niente in questa donna. C’è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario”, spiega riferendosi a Flavio Briatore. “È facile fare un percorso così”. Dayane ha poi rincarato la dose: “È quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. Io ho fatto un cu*o così nella mia vita per vedere una servita ee riverita e non sa fare un ca**o nella vita?”.

Parole molto pesanti che non sono affatto piaciute al pubblico da casa: su Twitter è scoppiata l’ennesima bufera rivolta questa volta a Dayane. Si leggono commenti del tipo: “Dayane ha un problema di fondo: credeva sarebbe stata la femme fatale di quest’edizione ma, vuoi per una cosa vuoi per un’altra, questo ruolo lo ricopre Elisabetta. A me sembra aver sbottato contro la Gregoraci solo per gelosia e ora per tenere il punto fa l’offesa”. Gli utenti ipotizzano che questa sera sarà lei a lasciare la casa del Grande Fratello.

Leggi anche:

1. Gf Vip, Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci sono la coppia più improbabile della tv / 2. “La lettera di Briatore a Elisabetta Gregoraci è fasulla”: l’accusa in diretta tv

Potrebbero interessarti Ascolti tv domenica 15 novembre: Italia-Polonia, Live Non è la D’Urso, Che tempo che fa Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 15 novembre Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 15 novembre 2020