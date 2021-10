Fino all’ultimo battito 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione

Fino all’ultimo battito 2 si farà? I tanti fan della fiction in onda stasera, giovedì 28 ottobre 2021, su Rai 1 con l’ultima puntata se lo stanno chiedendo. La risposta è sì, ci sarà una seconda stagione. A confermarlo è stata indirettamente Bianca Guaccero che, durante un’intervista al settimanale Tv Mia, ha rivelato dettagli molto importanti per il pubblico. L’attrice ha chiarito sin da subito quanto le sia piaciuto interpretare questo ruolo, diverso dai precedenti, e al contempo ha svelato che a breve, gli attori e la produzione torneranno sul set per girare nuovi episodi, confermando così ufficialmente la seconda stagione. Diego Mancini riuscirà a liberarsi nell’ultima puntata oppure il finale resterà aperto in modo tale da consentire una narrazione futura? Stasera la risposta.

Cast

Abbiamo visto la anticipazioni sulla seconda stagione (2) di Fino all’ultimo battito, ma qual è il cast della serie tv che sta riscuotendo un grande successo di pubblico su Rai 1? Protagonisti sono Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena

Giovanni Carone: Paolo

Gaja Masciale: Anna

Bianca Guaccero: Rosa

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Michele Venitucci: Rocco

Mohamed Zouaoui: Bashir

Alessia Giuliani: Pubblico Ministero

Loretta Goggi: Madre di Elena

Giandomenico Cupaiuolo: Santoro

Tiziana Schiavarelli:

Francesca Valtorta:

Ignazio Oliva:

Manuela Minno: Vanessa

Francesco Foti: Nicola

Brando Rossi

Streaming, repliche e tv

Dove vedere Fino all’ultimo battito (in attesa della seconda stagione – 2 -) in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda su Rai 1 tutti i giovedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare i vari episodi in qualsiasi momento (purché dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.