Fino all’ultimo battito: trama, cast, quante puntate, location e streaming fiction Rai 1

Da giovedì 23 settembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Fino all’ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la vita al figlio”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il chirurgo Diego Mancini si trasferisce in Puglia dove si innamora di Elena, una donna che sta divorziando e che ha una figlia, Anna. Insieme hanno un bambino, Paolo, e quando il divorzio è completo e stanno per sposarsi, al bambino viene diagnosticata una cardiopatia. L’unica speranza di salvezza è un trapianto, ma il ragazzo rimane in lista per mesi senza essere mai chiamato. La priorità di Diego è quella di salvare il figlio a tutti i costi, anche a costo di tradire il giuramento legato alla sua professione. Diventa così il medico di un boss latitante, mettendo in pericolo la famiglia e scivolando in un vortice di ricatti.

Fino all’ultimo battito: il cast

Abbiamo visto la trama di Fino all’ultimo battito, ma qual è il cast completo della serie tv? Protagonisti sono Marco Bocci e Violante Placido. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena

Giovanni Carone: Paolo

Gaja Masciale: Anna

Bianca Guaccero: Rosa

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Michele Venitucci: Rocco

Mohamed Zouaoui: Bashir

Alessia Giuliani: Pubblico Ministero

Loretta Goggi: Madre di Elena

Giandomenico Cupaiuolo: Santoro

Tiziana Schiavarelli:

Francesca Valtorta:

Ignazio Oliva:

Manuela Minno: Vanessa

Francesco Foti: Nicola

Brando Rossi

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Fino all’ultimo battito? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna. In totale quindi dodici episodi. La prima puntata verrà trasmessa giovedì 23 settembre 2021; l’ultima giovedì 28 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021

Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021

Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021

Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021

Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021

Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Fino all’ultimo battito? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e finirà alle ore 23,35. La durata prevista per ogni puntata (che ricordiamo essere composta da 2 episodi) è quindi di circa 2 ore.

Fino all’ultimo battito: le location

Dove è stata giratan (location) la fiction Fino all’ultimo battito? Le riprese sono iniziate a gennaio in Puglia, presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che nel frattempo era attivo nel ricovero di pazienti malati di COVID-19. Altri luoghi delle riprese sono stati: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Ospedale Miulli di Acquaviva, Il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Traetta di Bitonto, il Vecchio Ospedale di Poggiardo di Lecce, il Nuovo Palazzo della Regione Puglia a Bari in Via Gentile, la Banchina di San Domenico a Molfetta, lo Stadio Paolo Poli e il centro storico di Molfetta. Alcune scene, inoltre, sono ambientate nei dintorni di Bari, a Cosenza, a Polignano a Mare, a Conversano e a Bitonto.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Fino all’ultimo battito in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda su Rai 1 tutti i giovedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare i vari episodi in qualsiasi momento (purché dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.