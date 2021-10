Fino all’ultimo battito: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Questa sera, giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Fino all’ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la vita al figlio”. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nella sesta e ultima puntata Diego si troverà in una posizione sempre più difficile, finito nella morsa del perfido Cosimo che lo tiene sempre più sotto scacco. Per Diego, quindi, diventerà a dir poco impossibile riuscire a vivere liberamente e serenamente la sua vita e per questo motivo deciderà di far cadere la maschera e di essere sincero in primis con Elena, la donna che ha al suo fianco, ignara di quello che è accaduto nel corso di questi mesi. Diego deciderà così di confessare a Elena quello che ha subito nel corso dell’ultimo periodo e tutte le minacce e le pressioni da parte di Cosimo. Un duro colpo per Elena che resterà a dir poco scossa e amareggiata dalla confessione di Diego: la reazione della donna, infatti, non sarà affatto delle migliori e arriverà a dire di voler prendere le distanze dal medico e di mettere così la parola fine al loro rapporto sentimentale. Elena si sente troppo ferita da Diego e per questo motivo sembrerà disposta a non tornare indietro sui suoi passi: ma sarà davvero questa la sua scelta finale oppure ci saranno nuovi clamorosi risvolti su questa coppia? Ma i colpi di scena non sono finiti dato che Diego si ritroverà costretto a dover operare di nuovo Cosimo. Questa volta, però, la situazione si metterà davvero male per il medico che si ritroverà lui stesso in pericolo. Diego, infatti, dovrà fare i conti con le pesanti minacce da parte del boss Cosimo, il quale lo metterà in guardia con parole ben precise. Se l’operazione dovesse fallire anche la vita di Diego sarebbe segnata per sempre…

Fino all’ultimo battito: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Fino all’ultimo battito, ma qual è il cast completo della serie tv? Protagonisti sono Marco Bocci e Violante Placido. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena

Giovanni Carone: Paolo

Gaja Masciale: Anna

Bianca Guaccero: Rosa

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Michele Venitucci: Rocco

Mohamed Zouaoui: Bashir

Alessia Giuliani: Pubblico Ministero

Loretta Goggi: Madre di Elena

Giandomenico Cupaiuolo: Santoro

Tiziana Schiavarelli:

Francesca Valtorta:

Ignazio Oliva:

Manuela Minno: Vanessa

Francesco Foti: Nicola

Brando Rossi

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast della sesta e ultima puntata di Fino all’ultimo battito, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna. Ecco la programmazione (attenzione: potrebbe variare) di Rai 1: