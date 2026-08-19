Finché notte non ci separi: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, 19 agosto 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda il film Finché notte non ci separi, pellicola del 2024 diretta da Riccardo Antonaroli, con protagonisti Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello, Claudio Colica e Francesco Pannofino. Ma qual è la trama? Ecco tutte le informazioni.

Trama

La prima notte di nozze fra due novelli sposi si trasformerà in un viaggio notturno capace di far riflettere, sul matrimonio, i suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore. Una notte ricca di incontri e di sorprese per le strade di una Roma segreta e affascinante.

Finché notte non ci separi: il cast

Tanti gli attori noti nel cast di questa divertente commedia. Vediamo attori e relativi personaggi interpretati.

Pilar Fogliati: Eleonora Bollori

Filippo Scicchitano: Valerio Di Castro

Valeria Bilello: Francesca

Claudio Colica: Michele

Francesco Pannofino: Tassista

Lucia Ocone: Madre di Valerio

Armando De Razza: Cameriere

Neva Leoni: Ester/Sara

Giorgio Tirabassi: Padre di Valerio

Grazia Schiavo: Patricia

Giuseppe Ragone: Coinquilino di Michele

Marco Giuliani: Brigadiere Bruni

Streaming e tv

Dove vedere Finché notte non ci separi in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 19 agosto 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.