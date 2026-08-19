Finché notte non ci separi: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
Finché notte non ci separi: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1
Questa sera, 19 agosto 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda il film Finché notte non ci separi, pellicola del 2024 diretta da Riccardo Antonaroli, con protagonisti Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello, Claudio Colica e Francesco Pannofino. Ma qual è la trama? Ecco tutte le informazioni.
Trama
La prima notte di nozze fra due novelli sposi si trasformerà in un viaggio notturno capace di far riflettere, sul matrimonio, i suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore. Una notte ricca di incontri e di sorprese per le strade di una Roma segreta e affascinante.
Finché notte non ci separi: il cast
Tanti gli attori noti nel cast di questa divertente commedia. Vediamo attori e relativi personaggi interpretati.
- Pilar Fogliati: Eleonora Bollori
- Filippo Scicchitano: Valerio Di Castro
- Valeria Bilello: Francesca
- Claudio Colica: Michele
- Francesco Pannofino: Tassista
- Lucia Ocone: Madre di Valerio
- Armando De Razza: Cameriere
- Neva Leoni: Ester/Sara
- Giorgio Tirabassi: Padre di Valerio
- Grazia Schiavo: Patricia
- Giuseppe Ragone: Coinquilino di Michele
- Marco Giuliani: Brigadiere Bruni
Streaming e tv
Dove vedere Finché notte non ci separi in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 19 agosto 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.