Ultimo aggiornamento ore 17:43
TV

Finale a sorpresa: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Finale a sorpresa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 2 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Finale a sorpresa – Official Competition, film del 2021 diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat con protagonisti Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In cerca di prestigio, un miliardario decide di finanziare un film che lasci il segno. A tale scopo ingaggia la rinomata regista Lola Cuevas, che però si trova da subito a dover gestire gli ego opposti dei due protagonisti, la star hollywoodiana Félix e l’attore di teatro “impegnato” Iván. Per riuscirci, si inventa una serie di eccentriche prove che i due dovranno superare.

Finale a sorpresa: il cast

Abbiamo visto la trama di Finale a sorpresa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Penélope Cruz: Lola Cuevas
  • Antonio Banderas: Félix Rivero
  • Oscar Martínez: Iván Torres
  • José Luis Gómez: Humberto Suárez
  • Manolo Solo: Matias
  • Nagore Aramburu: Julia
  • Irene Escolar: Diana Suárez
  • Pilar Castro: Violeta
  • Koldo Olabarri: Dario
  • Juan Grandinetti: Ariel
  • Melina Matthews: Direttrice della fotografia
  • Sue Flack: Susanna

Streaming e tv

Dove vedere Finale a sorpresa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 2 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
