Finale a sorpresa: tutto quello che c’è da sapere sul film
Finale a sorpresa: trama, cast e streaming del film
Questa sera, martedì 2 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Finale a sorpresa – Official Competition, film del 2021 diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat con protagonisti Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
In cerca di prestigio, un miliardario decide di finanziare un film che lasci il segno. A tale scopo ingaggia la rinomata regista Lola Cuevas, che però si trova da subito a dover gestire gli ego opposti dei due protagonisti, la star hollywoodiana Félix e l’attore di teatro “impegnato” Iván. Per riuscirci, si inventa una serie di eccentriche prove che i due dovranno superare.
Finale a sorpresa: il cast
Abbiamo visto la trama di Finale a sorpresa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Penélope Cruz: Lola Cuevas
- Antonio Banderas: Félix Rivero
- Oscar Martínez: Iván Torres
- José Luis Gómez: Humberto Suárez
- Manolo Solo: Matias
- Nagore Aramburu: Julia
- Irene Escolar: Diana Suárez
- Pilar Castro: Violeta
- Koldo Olabarri: Dario
- Juan Grandinetti: Ariel
- Melina Matthews: Direttrice della fotografia
- Sue Flack: Susanna
Streaming e tv
Dove vedere Finale a sorpresa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 2 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.