Chi sono le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia (Sanremo 2021): età, fidanzati, lavoro, carriera, Instagram

Viktorija e Virginia Mihajlovic sono le due splendide figlie di Sinisa Maihajlovic, l’allenatore del Bologna e ospite del Festival di Sanremo 2021. Le due giovani sorelle hanno anche partecipato anche all’Isola dei famosi, facendosi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico. Sono state molto vicine al loro padre in un momento difficilissimo della sua vita, cioè quando si è trovato a combattere contro una grave malattia, la leucemia. Ma chi sono le figlie di Mihajlovic, Viktorija e Virginia? Quale la loro carriera, il lavoro, l’età, i fidanzati, la vita privata e il profilo Instagram? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Figlie di Sinisa Mihajlovic e della soubrette Arianna Rapaccioni, sono molto legate al loro padre. Viktorija è la figlia più grande e ha 24 anni. Occhi verdi e lunghi capelli castani, la classe ’97 ha un rapporto a dir poco speciale con papà Sinisa. La ragazza è una studentessa universitaria e frequenta la facoltà di Psicologia a Roma. È molto seguita su Instagram, tanto da essere una piccola influencer. Nel 2019 ha partecipato, assieme alla sorella Virginia, a L’Isola dei Famosi. Per quel che riguarda la sua vita privata, si sa molto poco, anche se le sono stati affibbiati molti flirt, tra cui quello con il calciatore Andrea Petagna.

Virginia ha 22 anni e anche lei è molto attiva sui social, tanto da intraprendere la carriera di influencer. Ama molto gli animali e infatti ha un french bulldog di nome Carlotta. Pratica anche diversi sport come il tennis e adora viaggiare. Per quel che riguarda infine la sua vita privata, è fidanzata con Alessandro Vigliacco, difensore centrale del Pordenone ma cresciuto nel vivaio della Juventus. Mihajlovic e sua moglie Arianna Rapaccioni hanno altri tre figli: Miroslav, Dushan e Nicholas.

